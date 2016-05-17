В Рівненській області вилучено понад 40 кг бурштину

20:53, 17 травня 2016
Суспільство
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На Рівненщині учора було вилучено 42 кг бурштину.

янтарь / СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Рівненської області, 11 кг бурштину-сирцю було вилучено правоохоронцями з автомобіля BMW 530 під керуванням уродженця Полтавщини у місті Здолбунів.

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Каміння різної фракції знаходилось у 4 поліетиленових пакетах.

За цим фактом поліцією розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 Кримінального кодексу України (придбання, зберігання, завідомо одержаного злочинним шляхом майна).

Крім того, у місті Сарни на території складу приватного підприємства було конфісковано близько 31 кг бурштину, мотопомпу кустарного виробництва, 9 пожежних рукавів та інше обладнання для незаконного видобутку каміння.

За вказаним фактом поліцією також відкрито провадження за ст. 198 Кримінального кодексу.

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