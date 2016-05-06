Одеська митниця звернеться до НАБУ у зв'язку з рішенням суду повернути контрабандистці 60 кілограмів бурштину

Про це УНІАН повідомила начальник Одеської митниці Юлія Марушевська.

«До судді, який ухвалив таке рішення, є багато питань. Саме тому ми зараз готуємо звернення до НАБУ. Ми будемо просити антикорупційне бюро звернути увагу на цього суддю і на мотиви, чому таке рішення було ухвалено», - сказала Марушевська.

Вона пояснила, що затримання цієї громадянки та конфіскація товару відбулися у відповідності зі ст. 471 Митного кодексу, яка передбачає накладення штрафу та конфіскацію товару на користь держави.

«Жінка з торбами, повними необробленого бурштину, йшла «зеленим коридором», проходячи митний контроль, заявляючи, що їй нема чого декларувати. Суд першої інстанції прийняв рішення про те, що вона винна, і бурштин необхідно конфіскувати на користь держави», - сказав Марушевська.

У свою чергу, Апеляційний суд області свою постанову про повернення бурштину аргументував тим, що бурштин, зокрема необроблений, є мінералом, а не дорогоцінним каменем. При цьому суд, посилаючись на низку законодавчих актів та нормативів, зокрема, на «Інструкцію із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ бурштину», стверджує, що бурштин не включений до переліку товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України.

Читайте такожСБУ затримала чоловіка, який перевозив у маршрутці рідкісний бурштин вартістю 1 млн грн

Марушевська вважає, що суд, ухвалюючи постанову про повернення бурштину, посилається на підзаконні акти, але при цьому не бере до уваги Закон України «Про державне регулювання видобування, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними».

«У цьому законі зазначено, що бурштин у сировині, необробленому та обробленому вигляді відноситься до дорогоцінних каменів. Тобто, згідно із законом, це – дорогоцінний камінь, але вони, керуючись підзаконним актом, який має меншу юридичну силу, і суддя мав би про це знати, заявляють, що бурштин – мінерал», - підкреслила Марушевська.

Начальник митниці переконана, що зараз створено дуже небезпечний прецедент.

«Це, по суті, санкція, яку видав одеський суд контрабандистам всієї України на вивезення незаконно видобутого бурштину за кордон», - сказала вона.

Марушевська також висловила здивування тим, що суд не вважав за потрібне витребувати документи про походження бурштину.

«Вчора о 22.00 ця жінка разом з бурштином спокійно залишила територію митниці, і ніхто на це не реагує, зокрема співробітники СБУ, які разом з нами у 2015 році затримували цей бурштин...», - сказала вона.

Керівник митниці також вважає, що Кабінет міністрів повинен обов'язково внести бурштин до переліку товарів, експорт яких заборонений.

Читайте такожВ Одесі поліція ліквідувала канал збуту бурштину в Китай

«Якщо ми на державному рівні виступаємо проти незаконного видобування, тоді потрібно просто закрити цю «дірку», щоб його не можна було незаконно продавати», - заявила Марушевська, висловивши сподівання, що СБУ відкриє кримінальне провадження стосовно осіб, які перевозять бурштин, не маючи документів про його походження.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Одеська митниця заявила, що Апеляційний суд Одеської області ухвалив рішення повернути 59,8 кг бурштину вартістю 2,7 млн грн громадянці, яка в листопаді 2015 року намагалася незаконно вивезти дорогоцінні камені з України через міжнародний аеропорт «Одеса».