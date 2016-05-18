Порошенко вважає успіх Джамали на "Євробаченні" перемогою над злом
Успіх Джамали на "Євробаченні" є перемогою над брехнею, злом і насильством, вважає президент Петро Порошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав перед початком концерту-реквієму пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу в Національній опері України.
"Вітаю Джамалу з блискучою перемогою на "Євробаченні". Ваше виконання змусило європейців побачити, почути і ще раз визнати очевидне: Крим – це Україна, а Україна - це Європа!", - заявив Порошенко.
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"Успіх на "Євробаченні" – перемога над брехнею, злом, насильством. Переконаний, що саме так вона сприймається усім світом", - сказав президент.
Як повідомляв УНІАН, Джамала перемогла на "Євробаченні-2016" з піснею "1944". Порошенко присвоїв співачці почесне звання народної артистки України.