Порошенко вважає успіх Джамали на "Євробаченні" перемогою над злом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав перед початком концерту-реквієму пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу в Національній опері України.

"Вітаю Джамалу з блискучою перемогою на "Євробаченні". Ваше виконання змусило європейців побачити, почути і ще раз визнати очевидне: Крим – це Україна, а Україна - це Європа!", - заявив Порошенко.

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"Успіх на "Євробаченні" – перемога над брехнею, злом, насильством. Переконаний, що саме так вона сприймається усім світом", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, Джамала перемогла на "Євробаченні-2016" з піснею "1944". Порошенко присвоїв співачці почесне звання народної артистки України.