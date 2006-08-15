Міліція розкрила вбивство депутата Запорізької міськради Віктора Савкіна, який 10 червня був розстріляний у Ялті.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області, слідчо-оперативній групі, до якої входили співробітники Запорізького облуправління по боротьбі з організованою злочинністю, карного розшуку і кримські правоохоронці, також вдалося встановити зловмисників, які підірвали 28 травня в Ялті автомобіль "Лексус" і 27 липня в Запоріжжі автомобіль "Мерседес".

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в результаті помилки, допущеної при закладці вибухового пристрою у "Мерседес-240", котрий належить запорізькому бізнесменові, загинув один з трьох підривників, які брали участь в операції.

За даними ЦГЗ, це й стало відправною точкою для розкриття трьох злочинів. "Співробітники міліції того ж дня встановили особу загиблого і одного з його спільників, якого того ж дня й затримали. Третій зловмисник був затриманий 8 серпня", - повідомили в ЦГЗ, зазначивши, що під час розслідування було встановлено, що один із затриманих раніше мав бізнес-стосунки із запорізьким бізнесменом - власником обох підірваних автомобілів.

"Пізніше правоохоронцями були одержані докази того, що затримані в Запоріжжі мали безпосереднє відношення до скоєння злочинів у Ялті. Крім того, співробітники міліції встановили, що Віктор Савкін був убитий помилково - його прийняли за іншу людину. На сьогодні вже вилучено зброю, з якої розстріляно депутата. Як основна версія скоєння злочину розглядаються бізнес-стосунки учасників кримінальних подій", - заявили в ЦГЗ.

Зараз затримані, а так само всі матеріали кримінальної справи передані до Криму для проведення досудового слідства прокуратурою АРК.