Сайт "Миротворець" "злив" особисті дані акредитованих у "ДНР" журналістів: назріває міжнародний скандал

За словами журналістки Громадського Анастасії Станко, на сайті опубліковано "телефони, адреси кращих журналістів з усього світу усіх найрейтинговіших медіа, котрі були в різні часи акредитовані в ДНР" та ризикували життям й "намагались розповісти, що відбувалось по той бік".

Так, обурені журналісти зробили заяву, в якій повідомляють, що після оприлюднення особистих даних, журналістам почали "телефонувати та писати з погрозами, а від деяких українських політиків уже пролунали заклики вважати цих журналістів "ворогами України" і взагалі закрити їм можливість працювати".

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"Ми, журналісти українських та закордонних ЗМІ, та представники українських та міжнародних медіа-організацій, глибоко шоковані діями українських політиків, та співробітників сайту "Миротворець", які виставили в публічний доступ персональні дані всіх журналістів, які отримували акредитацію в самоназваних "ДНР/ЛНР", назвавши їх людьми, які "співпрацюють з терористами", - йдеться у заяві, що оприлюднена на Громадському.

Згідно із заявою, журналісти вимагають від сайту "Миротворець" негайно видалити з вільного доступу інформацію про персональні дані відповідних журналістів".

"Ми звертаємося до українських політиків, народних депутатів з вимогою припинити маніпуляції цією інформацією. Ми також звертаємся до української влади, правоохоронних органів України з вимогою порушити кримінальне провадження за фактом порушення Закону України про захист персональних даних, здійснення тиску та погроз журналістам, які зазначені у списку", - наголошують журналісти.

Через "злив" персональних даних журналістів назріває міжнародний скандал, так, за словами української журналістки "Голосу Америки" Мирослави Гонгадзе, Комітет захисту журналістів у Нью-Йорку готує з цього приводу заяву.

"Хто тепер з іноземних журналістів ризикне поїхати в зону бойових дій. Просто обурливо", - резюмувала Гонгадзе.

Загалом у відкритий доступ потрапили дані 5 тисяч як вітчизняних, так і іноземних журналістів.