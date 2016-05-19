Завтра вирок ГРУшникам набирає чинності: це відкриє шлях для повернення Савченко в Україну - Геращенко

Про це під час брифінгу заявила уповноважений президента з питань вирішення кризи на Донбасі Ірина Геращенко, повідомляє "112 Україна".

"У Російській Федерації незаконно утримують 12 політв'язнів. В цьому напрямку є позитивні сигнали, тому що питання звільнення заручників на особистому контролі президента України, а також цим займається гуманітарна підгрупа. Вчора в Мінську ми сказали, що очікуємо повернення в Україну Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва, які мають дуже важкі діагнози. Також під контролем президента звільнення Надії Савченко. 20 травня вирок ГРУшникам набирає силу, і ми сподіваємося, що це відкриє шлях для повернення в Україну Надії", - зазначила вона за результатами засідання учасників Тристоронньої контактної групи в Мінську.

При цьому Геращенко підкреслила, що зараз в заручниках у бойовиків залишаються 112 осіб - цивільних і військових. Зниклими безвісти вважаються 657 осіб. "До питання пошуку зниклих безвісти. Бойовиками заблокований доступ Червоного Хреста у в'язниці на окупованих територіях", - додала вона.

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За словами Геращенко, представники місії ОБСЄ також визнають, що бойовики заблокували процес звільнення заручників і вимагають від України амністії, діючи як справжні терористи.

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Президент Петро Порошенко 24 квітня заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

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29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію. Її адвокат Микола Полозов висловив надію, що процедура передачі Савченко буде здійснюватися в прискореному режимі.

"Російська влада прийняла принципове рішення щодо Савченко - вони її видають, і зараз йде процедура у відповідності з Конвенцією про передачу з 1983 року. В цій конвенції є одна проблема - в ній не вказані терміни виконання необхідних юридичних дій", - сказав адвокат.

18 травня, міністр юстиції РФ Олександр Коновалов заявив, що документи про передачу Україні Савченко надійшли до Мін'юсту Росії.