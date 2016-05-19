Експерти назвали найдешевші для романтичних побачень міста

Про це пише в четвер, 19 травня, Лента.ру з посиланням на The Daily Telegraph.

Рандеву там обійдеться в 42 долара. У цю суму входить поїздка на таксі, вечеря на двох в пабі чи кафе, безалкогольні напої, два квитки в кіно і два пива. В індонезійській Джакарті романтична зустріч буде коштувати 44 долара, у Мумбаї — майже 45 доларів.

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Найдорожчим містом для побачень став Цюріх, де рандеву експерти оцінили в 201 долар. У Копенгагені доведеться заплатити 173 долара, а в Токіо — 172 долара.

Експерти Deutsche Bank також розрахували «індекс гріха» — вартість п'яти пляшок пива і двох пачок сигарет. Найвищий цей показник в Мельбурні — майже 67 доларів. У Манілі за спиртне і тютюн доведеться заплатити в шість разів менше — всього 11 з невеликим доларів.

Крім того, аналітики вирахували вартість відпочинку на вихідних в різних містах світу. При розрахунку рейтингу враховувалися вартість двох ночей у п'ятизірковому готелі на двох, дві вечері в пабі і два обіди в ресторані, оренда машини на два дні, дві пінти пива, чотири літри безалкогольних напоїв, а також покупка пари джинсів і пари кросівок. Найдорожче такий відпочинок обійдеться в Цюріху — близько 3,5 тисяч доларів. Найдешевше — в малайзійській столиці Куала-Лумпурі (688 доларів).