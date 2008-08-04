На шахті ім. Карла Маркса знайшли верхню частину людської кліті

В Єнакієвому Донецької області в зумпфі шахти ім. Карла Маркса знайдена верхня частина людської кліті, яка 8 червня під час вибуху зірвалася і впала в нижню частину шахтного стволу, вручну ведеться її розчищення і пошуки останків 12 гірників.

Як повідомив УНІАН диспетчер Центрального штабу воєнізованої державної гірничорятувальної служби в Донецьку, зараз у зумпфі ведуться складні роботи з очищення знайденої частини кліті і пошуку останків 12 гірників, які, за оцінкою фахівців, знаходилися в кліті під час вибуху.

За словами диспетчера, «там затоплено, крім того, кліть замулена, завалена фрагментами кріплення - труби, листи заліза, всілякий непотріб, який летів разом із кліттю туди, складений канат». «Складні роботи зараз ведуться. Йде розчищення, йде вручну, щоб не пошкодити, якщо десь знаходитимуться тіла людей», - пояснили в штабі.

Довідка УНІАН. 8 червня 2008 року на шахті ім. Карла Маркса в Єнакієвому Донецької області стався вибух, в результаті якого були зруйновані надземні будови шахти. Від вибухової хвилі на поверхні постраждали 5 чоловік. У момент аварії під землею знаходилися 37 чоловік, з яких 24 були врятовані і один гірник був піднятий без ознак життя. У лікарнях Єнакієвого і Донецька пройшли лікування і були виписані 29 постраждалих шахтарів. Залишається невідомою доля 12 гірників. На шахті продовжуються пошуково-аварійні роботи.