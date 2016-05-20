Рятівники шукають 2 дітей, що вийшли у Дністровський лиман на плоту з пластикових пляшок, а той розвалився

Як йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, 19 травня о 20:10 до служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення двох дітей, які на саморобному плоті з пластикових пляшок вийшли на воду в акваторії Дністровського лиману.

Поблизу села Шабо на відстані 250 метрів від берега пліт розпався та діти опинились у воді.

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До пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 3 одиниці техніки, 3 катери, 1 човен, група водолазних робіт, 18 чоловік особового складу. Допомогу у пошуку надають підрозділи Державної прикордонної служби та місцеве населення, зокрема залучено 2 одиниці техніки, 4 плавзасоби та 33 чоловіка особового складу.

Подія знаходиться на контролі ГУ ДСНС в Одеській області.