В Одесі 23 травня розпочнуть ремонт Потьомкінських сходів, фунікулер на літо закриють

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник мера Одеси В'ячеслав Шандрик.

За його словами, 23 травня розпочнуться ремонтно-реставраційні роботи сходів, які є пам'яткою архітектури національного значення.

Згідно з проектом, планується облаштування гідроізоляції конструкції покриття Потьомкінських сходів, відновлення наскрізної прохідності тунелів, посилення і відновлення монолітності пошкоджених тріщинами арок і склепінь, а також посилення верхніх стінок Приморського бульвару.

Терміни виконання робіт за договором: травень 2016 року - травень 2017 року.

Як зазначив Шандрик, загальна кошторисна вартість об'єкта становить понад 15 млн грн. «У 2016 році передбачається освоїти 8 млн, які у повному обсягу виділені з бюджету Одеси», - сказав віце-мер.

У зв'язку з виконанням зазначених робіт з 20 травня по 28 серпня буде припинено експлуатацію фунікулера, що курсує уздовж сходів.

Як зазначив Шандрик, безпосередньо сходи будуть перекривати частково - у конкретному місці проведення робіт. (Сходи розділять на 4 частини, які будуть перекривати по черзі.) Під час масових заходів, що проводяться на Потьомкінських сходах (кінопокази, концерти в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю і святкувань Дня міста) ремонт призупинять.

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Управління капбудівництва провело тендер і уклало договір на виконання робіт з ТОВ НВЦ «Екобуд».

За словами директора «Екобуду» Володимира Суханова, сходи побудовані з вапняку-черепашнику, який з часом, під впливом навколишнього середовища змінює свій хімічний склад. За даними Суханова, сходи, зведені на Приморському бульварі у ХІХ столітті, останній раз капітально ремонтувалися у 1933 році - тоді зробили гранітне облицювання. Він зазначив, що в ході робіт, що починаються, з боку фунікулера зроблять приямок, щоб розчистити проходи і забезпечити вентиляцію каменю. Планується демонтаж сходинок - після зняття гранітних плит елементи конструкції просочать розчинами для зміцнення вапнякової складової, зміцнять арки, встановлять нові світильники тощо.

Акцентується, що сходи збережуть колишній зовнішній вигляд.

Довідка УНІАН. Потьомкінські сходи споруджені у 1837-1842 роках за проектом архітектора Франца Боффо. За його задумом, вони - «парадний вхід» з морського порту до міста. У різний час називалася Портовими, Гігантськими, Рішельєвськими, Воронцовськими, сходами Миколаївського бульвару, сходами бульвару Фельдмана, Приморськими, Бульварними.

Знаменитий режисер Сергій Ейзенштейн зняв у 1925 році фільм «Броненосець «Потьомкін», який розповідає про події 1905 року: повстання матросів броненосця «Князь Потьомкін Таврійський» і подальші події в порту (один з найбільш відомих епізодів - розстріл мирних громадян, включаючи жінок і дітей, на сходах). Звідси назва сходів - Потьомкінські.

Вони складаються з 192 сходинок, 10 прольотів, їх довжина 142 метри, висота - 24 метра. Сходи мають особливість: парапети, розташовані по обидва боки сходів, здаються паралельними, однак основа сходів має ширину 21 метр, а вершина - 12,5 метра.