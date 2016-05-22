У Львові поліція затримала двох "квартирників"
03:21, 22 травня 2016Суспільство
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Патрульні затримали двох осіб за підозрою в крадіжках.
espanarusa.com
Про це інформує прес-служба Патрульної служби Львова.
"Вчора, близько 13:00, на службу 102 надійшов анонімний виклик від особи, яка повідомила, що на вулиці Шевченка, в під'їзді перебувають підозрілі чоловіки", - йдеться у повідомленні.
Інспектори негайно прибули за адресою та виявили двох осіб 38 та 27 років, що мали при собі інструменти та не змогли пояснити, що роблять у цьому будинку. Патрульні обстежили поверхи та виявили підсобне приміщення з пошкодженим дверним замком. Невідомих осіб доставили в Шевченківський відділ поліції для встановлення обставин та причетності даних осіб до крадіжок.
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