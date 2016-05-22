У Львові поліція затримала двох "квартирників"

Про це інформує прес-служба Патрульної служби Львова.

"Вчора, близько 13:00, на службу 102 надійшов анонімний виклик від особи, яка повідомила, що на вулиці Шевченка, в під'їзді перебувають підозрілі чоловіки", - йдеться у повідомленні.

Інспектори негайно прибули за адресою та виявили двох осіб 38 та 27 років, що мали при собі інструменти та не змогли пояснити, що роблять у цьому будинку. Патрульні обстежили поверхи та виявили підсобне приміщення з пошкодженим дверним замком. Невідомих осіб доставили в Шевченківський відділ поліції для встановлення обставин та причетності даних осіб до крадіжок.