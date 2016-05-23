Партію георгіївських стрічок намагалися завезти з окупованого Криму до Києва

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

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«При перевірці в контрольному пункті в'їзду/виїзду «Каланчак» автомобіля «Хюндай» української реєстрації виявили 24 георгіївські стрічки. Водій, громадянин України, який прямував до Києва, пояснив, що він забув викласти їх і за власною ініціативою знищив їх», – йдеться в повідомленні.

У відомстві також розповіли, що більш велику партію георгіївських стрічок намагалися провезти на тимчасово окуповану частину Донбасу. Майже півтисячі стрічок були виявлені у двох мешканок Луганської та Харківської областей на контрольному пункті в'їзду/виїзду «Зайцево».