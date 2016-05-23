Українське посольство спіймали на контрабанді: до Угорщини під виглядом дипвантажу везли цигарок на понад півмільйона

У пункті пропуску на кордоні з Угорщиною в автомобілі, яким керував водій із диппаспортом, виявили вантаж цигарок на суму понад 600 тисяч гривень. Про це повідомила Державна фіскальна служба України в Закарпатській області.

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У суботу, 21 травня 2016 року, на пункт пропуску в "зелений коридор" заїхав легковий автомобіль марки VW Transporter під керуванням громадянина України. До митного контролю громадянин надав дипломатичний паспорт, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, лист одного з посольств України, що в автомобілі перевозиться дипломатичний вантаж, який відповідно до конвенції не підлягає контролю, розповідають у ДФС.

"Через те, що у транспортного засобу були затоновані вікна у працівників митного посту не було можливості здійснити візуальний огляд вантажу без відкриття авто. В присутності співробітників УСБУ в Закарпатській області запропоновано громадянину надати можливість здійснити візуальний огляд VW Transporter, на що громадянин заявив, що в транспортному засобі знаходиться дипломатичний вантаж і без дозволу та присутності представника МЗС відмовляється надавати доступ", – йдеться у повідомленні.

Згодом громадянин за усною вказівкою свого керівництва мав намір повернутися в Україну. Але прикордонники авто зупинили. В результаті транспортний засіб було направлено на поглиблений огляд.

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"При огляді автомобіля виявлено, що в салоні та конструктивних порожнинах правої та лівої стінок кузова автомобіля знаходять 56 890 пачок цигарок вітчизняного виробництва з акцизними марками України, а саме: 25 090 пачок LD RED, 24 610 пачок LD BLUE, 490 пачок LD BLUE LIMITED, 6 700 пачок PALL MALL LOW SMOKE SMEL", - повідомили у прес-службі.

Пояснювати ситуацію водій відмовився.

"Таким чином, громадянин України вчинив дії спрямовані на переміщення цигарок вітчизняного виробництва з українськими акцизними марками на загальну суму 620 911 тис. грн через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів та способів, що утруднюють їх виявлення та подання документів, які містили неправдиві відомості щодо найменування вантажу що перевозилися в транспортному засобі під виглядом дипломатичного вантажу. Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки та транспортний засіб, загальною вартістю 881 084 грн, - вилучено", - підсумували у фіскальній флужбі.