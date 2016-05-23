На Дніпропетровщині можуть з’явитися нові туристичні маршрути

Про це повідомили в управлінні молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації.

Відповідні туристичні маршрути були розроблені під час всеукраїнського навчального семінару за участю краєзнавців, гідів, екскурсоводів та молоді з усієї України. Лекції на семінарі читали відомі історики й фахівці з туризму.

Протягом трьох днів учасників навчали, як створювати патріотичні екскурсії. Показали це на практиці. Гості відвідали екскурсію маршрутом «Київ український» та заново відкрили для себе видатні місця столиці.

Під керівництвом спеціалістів учасники розробили маршрути екскурсій, пов’язаних з власним регіоном.

Для тих, хто цікавиться рідним краєм, розкриють маловідомі сторінки історії Дніпропетровщини. Пропагувати ідеї українства будуть на екскурсіях до Петриківщини, Кодацької фортеці, могили запоріжця Івана Сірка та інших видатних історичних місць. Долучилися до проекту можуть всі бажаючі.