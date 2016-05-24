Більше третини українців допускають виникнення найближчим часом масових протестів - опитування

20:52, 24 травня 2016
Суспільство
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Близько 36% українців вважають можливим виникнення у найближчий час масових акцій протесту.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова, які були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в Києві.

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Так, на питання: "Як ви вважаєте, чи можливі в найближчий час у вашому місті (селі) масові протести у разі погіршення життя або на захист своїх прав?", 7,7% опитаних висловили впевненість, що акції протесту відбудуться (у грудні 2013 року, на початку Революції Гідності, таких респондентів було 13,2%).

Ще 27,7% українців на це питання відповіли: "Мабуть, так" (у грудні 2013 року їх було 18,2%).

У той же час вважають малоймовірним проведення акцій протесту 35,3% опитаних (у грудні 2013 року так вважали 32,7% респондентів), а 18,2% переконані, що протестних виступів не буде (у грудні 2013 року - 27,2%). Не змогли відповісти на це запитання 11% опитаних.

Разом з тим у липні 2015 року очікування протестних акцій було нижче - 26,5%, зазначили соціологи.

Також, як показало опитування, якщо мітинги і демонстрації відбудуться, то 24% українців готові взяти в них участь (6% - обов'язково, а 18% - швидше за все).

Традиційно найбільшу схильність до участі в протестних акціях виявили жителі західного регіону - 44%, а найнижчу - на Донеччині - 9%.

Опитування проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Кучеріва та Центром Разумкова з 11 по 16 травня 2016 року. Опитано 2016 респондентів в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Дані для порівняння наводяться за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології з 15 по 25 грудня 2015 року.

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