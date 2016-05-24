Більше третини українців допускають виникнення найближчим часом масових протестів - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Центром Разумкова, які були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в Києві.

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Так, на питання: "Як ви вважаєте, чи можливі в найближчий час у вашому місті (селі) масові протести у разі погіршення життя або на захист своїх прав?", 7,7% опитаних висловили впевненість, що акції протесту відбудуться (у грудні 2013 року, на початку Революції Гідності, таких респондентів було 13,2%).

Ще 27,7% українців на це питання відповіли: "Мабуть, так" (у грудні 2013 року їх було 18,2%).

У той же час вважають малоймовірним проведення акцій протесту 35,3% опитаних (у грудні 2013 року так вважали 32,7% респондентів), а 18,2% переконані, що протестних виступів не буде (у грудні 2013 року - 27,2%). Не змогли відповісти на це запитання 11% опитаних.

Разом з тим у липні 2015 року очікування протестних акцій було нижче - 26,5%, зазначили соціологи.

Також, як показало опитування, якщо мітинги і демонстрації відбудуться, то 24% українців готові взяти в них участь (6% - обов'язково, а 18% - швидше за все).

Традиційно найбільшу схильність до участі в протестних акціях виявили жителі західного регіону - 44%, а найнижчу - на Донеччині - 9%.

Опитування проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Кучеріва та Центром Разумкова з 11 по 16 травня 2016 року. Опитано 2016 респондентів в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Дані для порівняння наводяться за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології з 15 по 25 грудня 2015 року.