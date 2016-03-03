ООН: У розслідуванні злочинів проти Майдану і подій 2 травня в Одесі прогресу немає

Прогрес у розслідуванні справ про вбивства активістів Майдану та масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року відсутній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер, презентуючи 13-ту доповідь місії про ситуацію з правами людини сьогодні на брифінгу в Києві. Доповідь охоплює період з 16 листопада 2015 року по 15 лютого 2016 року.

За її словами, «те, що немає прогресу в цих справах - це підриває довіру народу». «Якщо неправильно буде вестися ця робота, то це може також вплинути на ситуацію з безпеки», - наголосила Фрейзер.

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В доповіді сказано, що Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) «продовжує стежити за резонансними справами, зокрема пов’язаними з серйозними порушеннями прав людини під час протестів на Майдані, насильства в Одесі 2 травня 2014 року, захоплення управління МВС у Маріуполі 9 травня 2014 року та насильства біля Верховної Ради України 31 серпня 2015 року».

«В усіх цих справах відсутній прогрес у забезпеченні притягнення винних до відповідальності, викликаючи запитання як до зацікавленості, так і щодо здатності органів влади провести розслідування та притягнути до відповідальності тих, чия вина в цих випадках є найбільш серйозною», - йдеться в ній.