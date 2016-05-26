У Дніпропетровську на хабарі "погоріли" двоє поліцейських (фото)

21:19, 26 травня 2016
Суспільство
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Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала на хабарі двох оперуповноважених одного з відділень поліції Дніпропетровська.

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Здирники вимагали п’ять тисяч гривень від місцевого мешканця за не притягнення його сина до кримінальної відповідальності за крадіжку, йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

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Зазначається, що відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення інших фактів їхньої протиправної діяльності.

Фото СБУ в Днепропетровской области
Фото СБУ в Днепропетровской области

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