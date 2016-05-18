На Кіровоградщині затримали на хабарі мера Гайворона (фото)

10:29, 18 травня 2016
Політика
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У Кіровоградській області військова прокуратура затримала міського голову Гайворона за хабар у 2 тисячі доларів.

vppdr.gp.gov.ua

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону України, міський голова Гайворона вимагав за сприяння у виділенні земельної ділянки від представника підприємства 5 тисяч доларів. Під час одержання частини хабара в сумі 2 тисяч доларів його було затримано. Предмет неправомірної вигоди вилучено.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення його про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного західу.

Досудове розслідування триває.

Мером Гайворона є Роман Волуйко, обраний від "Батьківщини".

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