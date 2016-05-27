Харківський зоопарк розділять на зоогеографічні зони

Про це повыдомляє прес-служба Харківської міської ради.

За словами архітектора-розробника Майї Поливанової, тварин розділять, умовно, по регіонах, в яких вони мешкають. У зоопарку з'являться такі зони, як Стежка тигра, Дика Австралія, Африканська савана, Амазонський ліс, Річкові береги, Долина гепардів, Планета мавп, Королівство слонів тощо. Також передбачено будівництво великого контактного зоопарку площею 5,2 тисячі квадратних метрів.

Уже зараз архітектори визначили, які будівлі підлягають знесенню, а які будуть реконструйовані. Серед останніх - мавпятник, слоновник, акваріум, жірафятнік, який треба добудувати. Крім того, в парку обладнають господарську зону для обслуговуючого персоналу. Реконструкцію планується почати цього літа.

При цьому мер Харкова Геннадій Кернес підкреслив, що при реконструкції повинні бути враховані всі питання, що стосуються комфорту відвідувачів. За його словами, необхідно упорядкувати всі входи і підходи до зоопарку, побудувати, де це необхідно, сходи, обладнати парковки.

Також він нагадав, що буде реконструйований і сад ім. Шевченко. "Це два різних об'єкти і два різних підходи", - підкреслив міський голова.

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Харківський зоопарк - один з найстаріших в Україні. Його колекція налічує близько 7 тис. тварин - риб, амфібій, рептилій, птахів і ссавців - 400 видів. Територія зоосаду складає 16,8 га. Після реконструкції це буде перший в країні зоопарк європейського класу. Передбачається, що між відвідувачами і вихованцями зоопарку будуть максимально прибрані клітки й бар'єри, де це можливо. Для цього використовуватимуться, наприклад, рови з водою, так звані електропастухи тощо.