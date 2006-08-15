Кабмін запланував курс гривні на 2007 рік

Кабінет міністрів України в 2007 році прогнозує курс гривні на рівні 5,1 грн. за долар. Про це йдеться в Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2007 рік, затвердженому КМУ, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, реальний ефективний обмінний курс гривні в 2005 році ревальвував на 14,5%, в 2004 р. - девальвував на 2,7%.