У Судаку згоріли речі й документи 39 курортників

У кримському місті Судак горіли два житлові будинки, в яких проживали 39 відпочиваючих з різних регіонів України, Білорусі та Росії.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Криму, під час пожеж курортників у будинках не було - вони відпочивали на набережній.

Дізнавшись про пожежу, відпочиваючі хотіли проникнути в будинки, щоб забрати свої речі, документи й цінності. Співробітникам МВС довелося виставити оточення, щоб не допустити курортників у палаючі будинки.

Міліціонери всю ніч охороняли обгорілі будинки, курортників на цей час було поселено в один з пансіонатів.

Під час пожежі згорів дах одного будинку і мансардний поверх другого. Загальна площа пожежі перевищила 150 квадратних метрів.

У гасінні вогню брали участь 32 співробітники МНС, 6 автомобілів-водовозів забезпечили безперебійне підвезення води.

Як з`ясувалося, один будинок не був зданий в експлуатацію, збудований з порушеннями вимог пожежної безпеки, відповідно, в ньому не могли розміщуватися відпочиваючі.

На місці пожежі працює слідчо-оперативна бригада співробітників МНС, МВС і прокуратури. Причина пожежі встановлюється.