В Одесі попрощалися з останнім у місті Героєм СРСР - учасником Другої світової війни

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія прощання відбулася сьогодні в Будинку офіцерів.

Попрощатися з Жученко, який був учасником визволення Одеси від нацистів, прийшли сотні людей, серед яких: представники місцевої влади, ветеранських організацій та ін

Ветеран помер 25 травня на 94-му році життя.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, Жученко народився 25 грудня 1922 року. У 1943-му закінчив Ворошиловградську військову авіаційну школу пілотів і був направлений на фронт. Визволяв Одесу у складі 237-го штурмового авіаційного полку 17-ї Повітряної армії.

Читайте такожВ Одесі правоохоронці в День перемоги над нацизмом не допустили порушення порядку - поліція

Командир ескадрильї 237-го штурмового авіаційного полку 305-ї штурмової авіаційної дивізії 14-ї Повітряної армії 3-го Прибалтійського фронту старший лейтенант Жученко у вересні 1944 року здійснив 213 бойових вильотів на розвідку і штурмовку військових об'єктів противника, аеродромів, скупчення живої сили і техніки.

Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 23 лютого 1945 року. За бойові заслуги нагороджений численними орденами і медалями, в 2013 році удостоєний звання Почесного громадянина Одеси.