В Україні пройде найбільший урок з англійської мови - Порошенко
01:49, 28 травня 2016Суспільство
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28 травня, у рік англійської, в Україні відбудеться найбільший у світовій історії урок цієї мови.
Відбудеться урок англійської мови / Фото УНІАН
Про це президент України Петро Порошенко повідомив у Facebook.
"Це прекрасна можливість показати світу, що об'єднані українці – це велика сила, яка з легкістю здатна встановити рекорд Гіннеса!", - зазначив глава держави.
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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко підписав указ «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні».
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