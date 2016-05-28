Незаконно засуджений у РФ Кольченко зустрівся з матір'ю

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила мати іншого політв'язня Геннадія Афанасьєва.

"Лариса Кольченко вийшла з триденного побачення з Сашею. Втомилася. Радісна. Нагодувала. Поцілувала. Говорено-переговорено. Дивилися разом новини про Надю (Савченко). Сашко передав: "Слава Україні!". Спасибі активістам, членам ГНК, всім, хто допоміг Ларисі, допомагає Саші в Челябінську і Копейську", - написала в Facebook Ольга Афанасьєва.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Мін'юст України звернувся до РФ із запитами про передачу незаконно засуджених у Росії українців Савченко, Сенцова, Кольченка, Афанасьєва, Юрія Солошенка і Валентина Виговського.