В Одесі знову взяли під варту росіянина – головного фігуранта у "справі 2 травня"

Як повідомила УНІАН прес-секретар Київського райсуду Вероніка Черевата, 29 травня взято під варту чоловіка, який обвинувачується в участі в масових заворушеннях 2 травня 2014 року.

"Головний фігурант резонансної справи "2 травня", у п'ятницю, 27 травня, Малиновським районним судом Одеси був звільнений з-під варти під домашній арешт", - сказала прес-секретар. Однак за даними слідства, як зазначила Черевата, 26 травня, тобто напередодні винесення рішення Малиновського райсуду про пом'якшення запобіжного заходу, підозрюваний за допомогою месенджера Viber надіслав свідку у справі повідомлення з погрозами.

"Повідомлення наступного змісту: "...Хохол, я тобі обіцяв, що завалю, а ти мені не вірив. Завтра мені змінять запобіжний захід, і я вийду на свободу, чекай в гості....", - розповіла Черевата.

Вищевказані погрози вбивством свідок сприйняв реально.

Органами досудового слідства зазначені дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 129 КК України (погроза вбивством з мотивів національної нетерпимості).

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У прес-службі прокуратури Одеської області УНІАН повідомили, що обвинувачений Мефьодов, згідно з сьогоднішнім рішенням суду, має 2 місяці утримуватися в СІЗО без права внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Малиновський районний суд Одеси змінив запобіжний захід підозрюваному в участі у масових заворушеннях 2 травня 2014 року громадянину Росії Мефьодову – з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Після оголошення цього рішення представники патріотичних організацій заблокували будівлю суду. Того ж дня, 27 травня, Мефьодов був затриманий за іншим обвинуваченням - за ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством). Його помістили в ІТТ.

У свою чергу прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом винесення неправосудних рішень (ч. 1 ст. 375 КК України) колегією суддів Малиновського районного суду. У відомстві зазначили, що судді райсуду в процесі ведення провадження за фактом подій 2 травня 2014 року, розглядаючи клопотання прокурора про продовження строків тримання під вартою фігурантам, «приймали незаконні рішення та в порушення процесуальних норм фактично обрали новий запобіжний захід».

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Більшість людей загинули в Будинку профспілок на Куликовому полі, де почалася пожежа.

На даний час в Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що сталися в центрі міста. На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (у тому числі двоє росіян), у решти - інші запобіжні заходи.