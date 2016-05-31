Під Радою активістка накинулася з образами на Савченко (фото)

Це сталося, коли Савченко вийшла до мітингувальників під час перерви на засіданні, повідомляє "Сегодня".

Жінка звернулася до нардепа, заявляючи, що хоче "згноїти таких, як вона". Весь цей час Надія терпляче слухала агресивну особистість.

"Ти все сказала? Тобі полегшало?", - були слова Савченко після того, як активістка закінчила свій монолог.

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Народний депутат більше нічого не відповіла і пішла.

Тим часом натовп журналістів мало не затоптав нардепа в гонитві за нею. Деякі представники ЗМІ навіть штовхалися з поліцією, яка без документів не пускала до Савченко.