Вінниччина готується до міжнародних змагань з велоспорту "Гран-прі Вінниці" - 2016

"Ці змагання на Вінниччині проходитимуть вдруге, минулого року місто Вінниця вже приймало даний етап велогонки, який з відомих причин з 2015 року було перенесено із Донецька. Це дуже серйозний захід, тож маємо віднестись до його підготовки із максимальною відповідальністю",- відзначив заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Ігор Івасюк.

Він також зазначає, що минулий рік показав злагоджену та якісну роботу усіх служб, причетних до організації та проведення велогонки.

За словами Ігоря Івасюка заявили про свою участь у цьогорічних змаганнях "Grand Prix of Vinnytsia – Grand Prix of ISD" 23 клуби із 13 країн світу. "В тому числі – вперше візьмуть участь клуби із Сполучених Штатів Америки, а Європа буде представлена дуже потужно. Всього змагатимуться 150 спортсменів, це приблизно на 20% більше, ніж область приймала у 2015 році", - відзначає посадовець.

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації змагання відбудуться з 03 по 05 червня 2016 року. Урочисте відкриття змагань вирішено провести на площі перед Вінницькою міською радою у суботу, 4 червня з 10-30 до 11-30 год. Офіційний старт велогонки відбудеться з вулиці Соборної навпроти міської ради о 12-00 год.

На час старту рух міського транспорту буде тимчасово призупинено.

Сама групова гонка категорії UCcS 1.2 «Grand Prix of Vinnytsia» ( 140 км) проходитиме за містом: об’їзне шосе - траса 583 «Київ -Вінниця» - с. Стрижавка - об’їзне шосе – Барське шосе - об’їзне шосе.

Фініш та церемонія нагородження проходитимуть навпроти ТК «Шок» по вул. Келецькій.