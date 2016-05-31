На Львівщині тривають роботи з укріплення дамби на сміттєзвалищі (фоторепортаж)

Також тривають пошуково-рятувальні роботи з пошуку трьох рятувальників, які 30 травня опинилися під завалом сміття. Крім того, в ДСНС припускають, що під завалами на сміттєзвалищі біля Львова може перебувати ще одна людина.

До пошуково-рятувальних робіт залучено 574 чоловік та 80 одиниць техніки, а також два кінолога з пошуковими собаками.

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні близько 15:30 на сміттєзвалищі біля Львова знайшли тіло однієї людини.

30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі після завершення гасіння пожежі під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили рятувальники.