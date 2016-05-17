СБУ затримала голову профспілки, що вимагав хабар у $100 тисяч за припинення акцій протесту (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, в березні 2016 року профспілковий діяч організував безстрокову акцію протесту під Держслужбою з питань геодезії, картографії та кадастру з вимогою відставки керівника установи. Потім голова профспілки вийшов з "пропозицією" щодо умов згортання акції. За відмову від протестів він зажадав посаду заступника керівника Держгеокадастру або 100 тисяч доларів.

Співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ затримали профспілкового лідера в одному з київських торгових центрів під час отримання частини хабара у розмірі 150 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

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