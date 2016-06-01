Кожен запис в "чорній бухгалтерії" Партії регіонів є окремим кримінальним провадженням - НАБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Звичайно, відразу всі записи проаналізувати буде дуже важко, тому що фактично кожен запис – це окреме кримінальне провадження», - заявив Ситник.

«Будуть відібрані найбільш резонансні і найбільш великі суми і, відповідно, з ними будуть проводитися перші слідчі і оперативні дії», - додав директор НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака.

Він повідомив, що передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх і чинних високопоставлених посадових осіб на суму майже 2 млрд доларів.