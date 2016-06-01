НАБУ розпочало ідентифікацію фігурантів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник сьогодні на брифінгу в Києві.

"Зараз розпочато процедуру ідентифікації тих осіб, які вказані в цих документах з використанням того обладнання, яке було передано Федеральним бюро розслідувань (США). Ці записи оцифровано, і зараз ми маємо можливість проводити як слідчу, так і аналітичну роботу щодо них", - заявив він.

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"Не всі призначені платежі носять кримінальну складову – є витрати на паливо, витрати на поштові марки, конверти. Але є дуже цікаві записи, і попередній аналіз певних підписів, які стоять від імені осіб (ми в загально доступних документах подивилися ці підписи) - свідчить, що є ознаки збігу цих підписів. І остаточну відповідь з цього приводу буде надано після проведення відповідних експертиз", - додав Ситник.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака.

В інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців на суму майже 2 млрд доларів.