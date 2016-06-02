У Полтаві невідомі облили фарбою пам'ятник Мазепі (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавського облуправління поліції, 2 червня, близько 2.30 до Полтавського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, який повідомив, що під час прогулянки він побачив сліди фарби на пам'ятнику Іванові Мазепі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

«Пам'ятник облили жовтою фарбою»,- повідомили в прес-службі.

За їхніми даними, зараз вирішується питання внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 ККУ (хуліганство). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5-ти років.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня у Полтаві майже 2,5 тис. людей взяли участь у відкритті пам'ятника гетьману України Івану Мазепі.

Також на відкритті були присутні президент України Петро Порошенко, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий та інші.

За даними Полтавської облдержадміністрації, полтавський пам'ятник Мазепі став першим повноцінним пам'ятником славному гетьману не лише в Україні, а й у світі.

Автори пам'ятника - скульптор Микола Білик і полтавський архітектор Віктор Шевченко. Монумент важить 2,5 тонни, висота 3,20 м. Разом з постаментом висота пам'ятника складає 7 метрів, а вночі скульптура підсвічується.

У ніч на 4 травня невідомі намагалися підірвати ще невстановлений пам'ятник Івану Мазепі.