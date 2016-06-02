Прокуратура відкрила справу за фактом отруєння вихованців Дніпровського дитячого садка

Як повідомляло раніше ІА "МІСТ-ДНІПРО", в Дніпрі в дитячому садку №342 зафіксовано отруєння групи дітей.

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Зокрема, справу відкрито за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу ("неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей керівником дитячого садка, вихованців якого були госпіталізовані з передбачуваним харчовим отруєнням").

"Напередодні п'ятеро вихованців дитячого садка №342 в Дніпрі звернулися в медичний заклад міста зі скаргами на кишкові розлади і ймовірне харчове отруєння. Зараз троє дітей госпіталізовані», - повідомили в прокуратурі.

Досудове розслідування триває.