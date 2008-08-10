Погода на 11-15 серпня

11 серпня у південній частині, східних, Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях переважатиме надзвичайно висока (5-го класу) пожежна небезпека. Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

За його інформацією 11 серпня в Україні зберігатиметься мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише в Криму та Приазов`ї місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17°, на півдні - до 20°, у західних областях - 9-14°; вдень - 24-29°, у південній частині - до 34°; в Карпатах вночі - 6-11°, вдень - 13-18°.

12-13 серпня очікується суха спекотна погода. Температура вночі - 13-18°, у південній частині - 16-21°, вдень - 29-34°, 13 серпня у південних областях, в Криму та Приазов`ї - 32-37°; в Карпатах вночі - 9-14°, вдень - 17-22°. Вітер південно-західний, у східній частині та Криму східний, 5-10 м/с.

14-15 серпня утримається спекотна погода з температурою вночі - 14-19°, вдень - 29-34°; у південній частині вночі - 17-23°, вдень - 32-37°. Без опадів, лише вдень 15 серпня на крайньому заході грозові дощі.

У Києві та Київській області 11 серпня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17°, вдень - 24-29°, у Києві вночі - 14-16°, вдень - 27-29°.

12-13 серпня - суха спекотна погода. Температура вночі - 13-18°, вдень - 29-34°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

14-15 серпня утримається суха спекотна погода з температурою вночі - 14-19°, вдень - 29-34°.