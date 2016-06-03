Порошенко припустив повернення Афанасьєва і Солошенка в Україну у червні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на прес-конференції.

"Все відбувалося у конфіденційному режимі лише тому, що порушення конфіденційності могло перешкодити звільненню Надії (Савченко). Друга позиція: ці переговори ведуться і зараз. У першу чергу вони зараз стосуються Афанасьєва і Солошенка. Я буду дуже обережний з датами, але я не виключаю, що це може відбутися у червні", - наголосив Порошенко.

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Глава держави відмовився повідомити деталі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України звернулося до російської сторони з проханням передати на батьківщину Афанасьєва і Солошенка, а також Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Всі вони, за повідомленнями, вже заповнили і підписали документи на екстрадицію в Україну.

29 травня Порошенко заявив про досягнення попередньої домовленості з РФ щодо повернення Афанасьєва і Солошенка.

Афанасьєв засуджений у РФ до 7 років суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річний Солошенко - до 6 років ув'язнення за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.