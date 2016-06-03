У Службі безпеки спростовують повідомлення ООН про тортури над затриманими в "ЛНР" і "ДНР"

Про це повідомив начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук в коментарі журналістам за підсумками двосторонньої зустрічі з помічником генерального секретаря Організації об`єднаних націй Іваном Шимоновичем.

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"Це не відповідає дійсності. Наскільки мені відомо, на сьогодні у провадженнях, які перебувають у розслідуванні Головного слідчого управління СБУ близько 40 особам обрано запобіжний захід тримання під вартою. Нами всього здійснюється розслідування стосовно близько 980 осіб, і понад 330 уже є обвинувальні вироки. З інших матеріалів або передані до суду, або триває досудове слідство"- сказав Ткачук.

Як повідомляв УНІАН, Шимонович на брифінгу у Києві під час представлення 14-ї доповіді Моніторингової місії ООН про ситуацію з правами людини в Україні заявив про сотні випадків здійснення тортур як на тимчасово окупованій території України, так і на контрольованій українською владою.

"Стосовно точних цифр… можу сказати, що ми задокументували обвинувачення щодо сотень випадків тортур", - зазначив Шимонович.

За його словами, йдеться про випадки на території, яка контролюється озброєними бойовиками, але також і про певні випадки, які сталися на території, контрольованій урядом України.

25 травня делегація підкомітету ООН з питань запобігання катуванням звинуватила Україну у відмові у повному доступі до місць позбавлення волі. Члени підкомітету були змушені перервати свою поїздку Україною, оскільки їм відмовили в доступі до деяких місць позбавлення волі або тимчасового утримання людей під вартою, підпорядкованих Службі безпеки України. 26 травня СБУ не допустила місію підкомітету ООН з попередження катувань у свої управління в Маріуполі і Краматорську через присутність у її складі росіянина.