"Потоп" в Одесі: вода залила операційний зал головної пошти

Як повідомила УНІАН директор Одеської дирекції Українського державного підприємства зв`язку «Укрпошта» Наталія Приходько, через затоплення даху операційного залу довелося перенести обслуговування відвідувачів в інші вікна.

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«Сильно тече, але ми працюємо... - «Укрпошта працює завжди». Будівлі 118 років, вона пережила часткове руйнування, як і скляний дах, який було зроблено в 1953 році», - сказала Приходько. Вона пояснила, що йде усадка будинку і б`ється скляний дах під впливом гілок дерев, граду і інших природних явищ.

«Скляний ліхтар (це наш дах) сильно тече», - сказав директор установи. Для ремонту потрібні «колосальні гроші, але ми впевнені, що нинішнє керівництво пошти знайде можливість провести реконструкцію».

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 2-3 червня випала місячна норма опадів. Сьогодні в місті через сильну зливу, яка розпочалася вночі 2 червня, були значно змінені і скорочені маршрути громадського транспорту, ряд з них зупинено. Серйозно ускладнено рух і пасажирських мікроавтобусів (маршрутних таксі), в зв`язку з тим, що на кількох міських автодорігах вода не встигала сходити в дощоприймачі, водні потоки вибивали каналізаційні люки.

Через забруднення води на міських пляжах, що пов`язано зі значними зливовими опадами і, відповідно, попаданням в акваторію пляжів великої кількості поверхневих вод, влада просить утриматися від купання в Чорному морі.