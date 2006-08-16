Лікарі прийматимуть п`ятимісячні пологи

З 1 січня 2007 року Україна перейде на стандарт Всесвітньої організації охорони здоров’я, відповідно до якого лікарі будуть боротися за життя немовлят, які народились після 22-х тижнів вагітності, а не 28-ти, як це є зараз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Дмитро ТАБАЧНИК сьогодні під час відвідин неонатального корпусу дитячої лікарні “Охматдит”.

Д.ТАБАЧНИК зазначив, що у зв’язку з цим переходом очікується зростання рівня смертності серед немовлят, однак, за його словами, цього уникнути неможливо і такі процеси відбувались і в інших країнах.

Віце-прем’єр сказав, що сьогодні хоче “подивитись, як Україна готується до переходу на стандарти ВООЗ, і що можна зробити, щоб ми могли надавати більш якісну медичну допомогу під час пологів”.

Д.ТАБАЧНИК доручив міністру охорони здоров’я Юрію ПОЛЯЧЕНКУ створити робочу групу, яка займеться вивченням можливостей покращення матеріальної та кадрової бази неонатальних відділень в українських лікарнях. Він також доручив спільно з Кабінетом Міністрів почати розробку всеукраїнської програми надання допомоги під час пологів і після них в рамках національної програми “Діти України”.

У свою чергу Ю.ПОЛЯЧЕНКО повідомив, що з державного бюджету на 2007 рік планується виділити 92 млн. грн. на придбання медичного обладнання. За його словами, зараз йдуть переговори між МОЗ та Кабміном про спрямування 50% цієї суми на обладнання для неонатальних та педіатричних відділень, а також на проекти в межах програми “Діти України”.

Міністр сказав, що зараз Україна посідає 120-те місце з 192 країн за рівнем смертності немовлят.