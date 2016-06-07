Водія, який збив на смерть двох дітей у Київській області, взяли під варту

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, кримінальне провадження проти водія відкрито за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Встановлено, що під час скоєння дорожньо-транспортної пригоди водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня у місті Васильків водій "ВАЗа" не впорався з керуванням і на великій швидкості з’їхав на узбіччя, де збив на смерть двох дівчаток 10-12 років.

Після ДТП місцеві жителі накинулись на чоловіка і намагались вчинити над ним розправу.