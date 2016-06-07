Одеситка організувала розбійний напад на ломбард, щоб повернути своє заставлене золото

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, співробітники поліції отримали інформацію про те, що місцева мешканка шукає людей, які б здійснили розбійний напад на ломбард у Суворовському районі міста, в якому вона працює.

За словами в. о. начальника Суворовського відділу поліції Сергія Іващенка, пізніше з'ясувалося, що таким шляхом жінка вирішила повернути власні золоті прикраси, які раніше заклала і не мала можливості викупити.

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Для викриття зловмисниці та запобігання скоєнню злочину, було прийнято рішення інсценувати розбій. Як виконавців залучили працівників кримінального розшуку Суворовського відділу поліції.

«Правоохоронці під виглядом потенційних виконавців вийшли на замовницю і через посередника запропонували їй свої послуги. Жінка схвалила кандидатури трьох співучасників і попередила, що приміщення ломбарду обладнано камерами відеоспостереження, тому все має відбуватися максимально правдоподібно, із застосуванням насильства і погроз зброєю», - сказав Іващенко.

Не здогадуючись, що має справу з поліцейськими, вона детально проінструктувала їх. Згідно з планом, напад мав відбутися наприкінці травня у вечірній час в день, коли жінка буде на зміні. Передбачалося, що приблизно о 21:00 вона вийде на вулицю курити. Це означатиме, що в ломбарді немає нікого стороннього. Тільки-но жінка зайде у приміщення, це й буде сигналом до початку дій.

Організатор також намалювала схему приміщення ломбарду, розповіла, де розміщується сейф і ключі від нього. Крім того, повідомила, що в кишені у неї лежатиме кнопка пульта виклику охорони, яку «нальотчики» повинні відразу ж забрати.

Як винагороду зловмисниця пообіцяла «виконавцям» всі цінності, які вони винесуть з ломбарду. Вона ж планувала забрати своє золото, а також 10 тис. грн за організацію злочину.

Як зазначили в поліції, дотримуючись інструкцій, правоохоронці інсценували збройний розбійний напад. У результаті вони заволоділи» ювелірними виробами на загальну суму майже 0,5 млн грн і грошима в сумі 21 тис. грн.

«Пізніше всі прикраси описали, їх повернуто власникам ломбарду, а на гроші суд наклав арешт», - наголосив Іващенко.

Організатора правоохоронці затримали через деякий час - в одному з барів жінка зустрілася з посередником і отримала від нього свою "винагороду" – 10 тис. грн, які поліцейські попередньо обробили люмінесцентним порошком. Щойно помічені гроші опинилися в руках зловмисниці, її було затримано співробітниками поліції і прокуратури.

«За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 3 ст. 27 (види співучасників) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - сказав Іващенко.

Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі.