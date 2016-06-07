Поліція розшукує родичів знайденої в Одесі дитини, яку тривалий час катували

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила начальник служби у справах дітей Одеської міської ради Ірина Дамаскіна.

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Хлопчика було знайдено у приватному секторі в Суворовському районі Одеси 31 травня. На зранену, виснажену дитину рано вранці звернув увагу випадковий перехожий, який викликав поліцію. Знайда дуже погано говорить, нічого конкретного про себе повідомити не може, тільки відкликається на ім'я Вова.

Як зазначила Дамаскіна, хлопчика було доставлено в реанімаційне відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Медики діагностували у дитини: множинні гематоми, удари, порізи (рубці від старих, гнійні і свіжі), а також скальповані рани лобної частини голови.

«Дитина також була дуже виснажена, знесилена. Все це свідчить про те, що вона тривалий час зазнавала жорстокого поводження... Вона вже 8 днів у реанімації, через скальповані рани завтра планується пластична операція – потрібна пересадка шкіри», - зазначила Дамаскіна.

За її словами, психологу вдалося встановити приблизний вік дитини – 3-3,5 роки, при цьому рівень розвитку відповідає 2 рокам.

Він розуміє українську мову. Реагує на слово «мама», сказав медикам, що «мама била за погану поведінку». Також реагує на картинки з домашніми тваринами, що може свідчити про перебування хлопчика якийсь час у сільській місцевості.

Медики говорять, що стан дитини має позитивну динаміку.

Дамаскіна повідомила, що скоро доведеться вирішуватися питання про її юридичний статус: оформлення в прийомну сім'ю чи дитячий будинок.

Правоохоронці провели подвірний обхід мікрорайону, де було знайдено Вову, але місцеві жителі стверджують, що ніколи його не бачили. Розсилка орієнтування на дитину у всі регіони України також поки що жодних результатів не дала. Перевірено всі неблагополучні сім'ї та сім'ї, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, - ця дитина ніде не значиться.