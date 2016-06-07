В Україні завершився перший етап реформи поліції: оголошено конкурс на посади дільничних та слідчих

«Минулого тижня патрульні поліцейські Маріуполя склали присягу на вірність народу України і в 31-му місті України заступили на службу працівники 28-го управління Департаменту патрульної поліції НПУ. Ми завершили перший етап реформи», - написав Аваков у блозі на Українській правді.

Міністр анонсував наступний етап поліцейської реформи, під час якого триватиме формування нової поліції.

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«Суспільство чекає і вимагає оновлення правоохоронної системи, тому саме поліцейський блок МВС для нас залишається пріоритетним. У наших планах – підвищення якості патрульної поліції, створення корпусу дільничних офіцерів поліції, формування підрозділів з патрулювання і контролю дорожнього руху на трасах. Також завершення організації мережі груп швидкого реагування в областях і реформування одного з найскладніших і фундаментальних елементів поліції – слідства», - повідомив Аваков.

За його словами, Національна поліція оголошує відкритий конкурс на заміщення вакантних посад дільничних офіцерів поліції та слідчих.

«Із сьогоднішнього дня ми стартуємо в Київській області – відкриваємо набір 250 дільничних офіцерів і 50 слідчих», - заявив міністр.

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«Для участі в конкурсі насамперед потрібно подати заявку на сайті Управління НПУ в Київській області. Там же можна детально ознайомитися з критеріями і процедурою відбору. Далі, як і з патрульною поліцією, ми почнемо конкурсні відбори віялом по всій країні», - повідомив Аваков.