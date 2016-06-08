Грицак розповів про затриманого в Україні француза, який планував теракти на Євро-2016

Про це голова СБУ заявив в інтерв‘ю Євроньюз.

«Тим часом, французькі слідчі, які почали працювати над справою, не вважають, що затриманий належав до якогось войовничого угруповання. Натомість вони підозрюють його лише у незаконній купівлі та перевезенні зброї»,- сказав Грицак.

За його словами, «затриманий висловлював готовність влаштовувати терористичні акти на території Франції, висловлював невдоволення багатьма речами. Він говорив, що існує організація, і він є її членом. Він не був схожий на людину, яка хоче купити зброю і доставити її до Франції».

«Українські органи безпеки наголошують, що затриманий намагався купити зброю як у добровільних батальйонів, так і в регулярної армії. Коли СБУ дізналося про його спроби, за французом почали стежити», - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України затримала терористичне угруповання, яке готувало низку терактів у Франції під час Євро-2016.

Грицак заявив, що у грудні 2015 року в поле зору контррозвідників потрапив громадянин Франції, який під час перебування на сході України намагався встановити контакти з українськими військовими під легендою волонтерської допомоги. Француз негативно висловлювався про діяльність свого уряду щодо масової еміграції іноземців до Франції, поширення мусульманства і глобалізації світу. Також він повідомив про бажання вчинити низку терактів на знак протесту.

У квітні 2016 року терорист знову прибув до України та під контролем СБУ провів тестування зброї та вибухівки.

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В результаті оперативної комбінації СБУ громадянин Франції на його прохання отримав п’ять автоматів Калашникова з 1080 набоями на ствол, два протитанкових гранатомета РПГ-7 з 18 пострілами, 125 кг тротилу, 100 електродетонаторів та 20 балаклав.

Зброю і вибухівку зловмисник разом із спільниками планував використати для одночасного підриву мостів та інфраструктури автобанів у різних регіонах Франції. Іншими об’єктами терактів мали стати офіс державної компанії, що управляє збором податків, мечеть, синагога та громадські заклади, залучені до проведення Євро-2016.

Також француз намагався знайти людей, які зможуть контрабандою переправити засоби ураження через український кордон за винагороду у 3 тис. євро. Не знайшовши перевізника, він вирішив зробити це сам.

Наприкінці травня співробітники СБУ спільно з прикордонниками затримали громадянина Франції у пункті пропуску «Ягодин-авто» при спробі контрабандою перевезти через державний кордон зброю та вибухівку.