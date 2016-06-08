Міськрада Дніпра не підтримала повернення колишньої назви міста

Відповідне рішення прийнято на сесії міської ради, повідомляє "Радіо Свобода".

З ініціативою звернення до Верховної Ради, Європарламенту і Єврокомісії з проханням "скасувати перейменування міста" виступила депутатська група "За Дніпропетровськ".

Читайте такожДніпровська міськрада виділила 5 мільйонів на матеріальну підтримку патрульних

Представник групи Дмитро Безуглий зачитав депутатське звернення, в якому зазначено, що перейменування міста є "недоцільним і таким, що порушує конституційні права громадян".

Він також наполягав на проведенні референдуму щодо зміни назви міста.

Звернення про повернення Дніпру старої назви не підтримали, за нього проголосували 27 з 64 депутатів.