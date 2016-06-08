Міськрада Дніпра не підтримала повернення колишньої назви міста
17:11, 08 червня 2016Суспільство
1136 0
Міська рада Дніпра не підтримала звернення до Верховної Ради з проханням повернути місту назву Дніпропетровськ.
Звернення про повернення Дніпру старої назви не підтримали, за нього проголосували 27 з 64 депутатів / УНІАН
Відповідне рішення прийнято на сесії міської ради, повідомляє "Радіо Свобода".
З ініціативою звернення до Верховної Ради, Європарламенту і Єврокомісії з проханням "скасувати перейменування міста" виступила депутатська група "За Дніпропетровськ".
Читайте такожДніпровська міськрада виділила 5 мільйонів на матеріальну підтримку патрульних
Представник групи Дмитро Безуглий зачитав депутатське звернення, в якому зазначено, що перейменування міста є "недоцільним і таким, що порушує конституційні права громадян".
Він також наполягав на проведенні референдуму щодо зміни назви міста.
Звернення про повернення Дніпру старої назви не підтримали, за нього проголосували 27 з 64 депутатів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter