У Одесі стартував міжнародний фестиваль класичної музики

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, фестиваль відкрився увечері в великому залі Одеської обласної філармонії концертом бельгійського камерного оркестру.

У програмі основних концертів, які відбудуться в філармонії, виступлять: Маттіас Герне (Німеччина), Лінус Рот (Німеччина), Поліна Осетинська (Росія), камерний оркестр під керуванням Майкла Гутмана (Бельгія), камерний оркестр Одеської філармонії (диригент - Ігор Шаврук) , ансамбль HORTUS MUSICUS (Естонія).

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Біля Воронцовської колонади відбудеться Гала-концерт в форматі опен-ейр за участю Олексія Ботвінова (фортепіано), Ольги Микитенко (сопрано, Україна), Олександра Шульца (тенор, Німеччина). У програмі прозвучить популярна класична музика, а також саундтреки відомих композиторів до популярних кінофільмів в супроводі барвистих інсталяцій.

Крім того, в рамках фестивалю в Музеї західного та східного мистецтва і в Літературному музеї відбудуться виставки художників, музичні та літературні вечори, зустрічі з музичними критиками та експертами культури, майстер-класи та дискусії.

Ініціатор і організатор фестивалю - відомий одеський піаніст, народний артист України Олексій Ботвінов.

«Під час брендового культурного заходу буде представлена різноманітна музична програма за участю європейських зірок першої величини», - сказали в департаменті.

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Як відзначили в мерії, мета фестивалю - створення щорічного масштабної культурної події європейського рівня для всієї України, головного класичного фестивалю країни.

«Одеса - це місце, де музиканти всього світу відчувають себе, як вдома. Адже це місто з видатними класичними традиціями. Головна мета нашого фестивалю - повернути Одесу на музичну карту Європи», - зазначив Ботвінов.

Фестиваль триватиме до 12 червня включно.