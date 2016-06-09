На Луганщині на кордоні затримано трьох українців, які намагалися незаконно проникнути до РФ

Як сказано у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, затримання відбулося у ході відпрацювання та реалізації оперативних даних, які були отримані правоохоронцями напередодні.

З'ясувалося, що один із чоловіків намагався незаконно переправити до Російської Федерації двох громадян України поза пунктами пропуску.

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Встановлено, що зловмисники мали на території України кредитні зобов'язання й не мали наміру їх погашати.

Аби уникнути сплати, вони планували проникнути до Росії, а потім повернутися в Україну через закриті пункти пропуску, а саме – в окупований Луганськ.

Усіх затриманих передали поліції, зараз щодо них проводяться фільтраційно-перевірочні заходи.

Нагадаємо, раніше прикордонники Харківського загону виявили на кордоні громадян Росії, які намагалися ввезти на територію України георгіївські стрічки та символіку незаконних збройних формувань.