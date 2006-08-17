У Криму місцеві жителі дурять приїжджих по повній програмі

Кримське Міністерство з надзвичайних ситуацій попереджує відпочиваючих про небезпеки, що підстерігають на водоспаді Джур-Джур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, на водоспаді Джур-Джур, що поблизу селища Сонячногірське (Алуштинський район), місцеві жителі беруть з відпочиваючих гроші за надання вельми сумнівних послуг, інколи навіть небезпечних для життя.

Як відзначає МНС, водоспад, де є "і ванна Любові, і ще якісь ванни, які обіцяють успіх і щастя, і всілякі, дерева, що сповнюються бажання, повітря, гори", дуже популярний у курортників, чим і користуються різні ділки. "Людям, що "працюють" на "обслуговуванні" відомого водоспаду Джур-Джур, син турецького підданого Остап Бендер у підметки не годиться», - відзначає МНС.

Зокрема, під час перевірки території Джур-Джура співробітники кримських управлінь МНС і Державтоінспекції з`ясували, що ділки перевозять відпочиваючих із селища Сонячногірське на водоспад на автомобілях "ЗІЛ" і "УАЗ", "обладнаних" лавочками. Відзначаючи, що, як правило, машини набиті курортниками "під зав’язку", МНС наголошує, що перевезення в таких умовах становить загрозу для життя курортників, при цьому у багатьох водіїв відсутні ліцензії на перевезення. ДАІ почало знімати номери з цих машин. "Обуренню у відповідь на дії представників ДАІ не було меж. Коли у декількох машин зняли номери, потік автомобілів навантажених людьми, різко припинився. Мабуть, "своїх" тут же попередили", - повідомляє МНС.

Потім перевіряли кафе біля водоспаду. "Виявилося, що воно не працює, хоча на мангалі смажилися шашлики, а у величезному казані "доходив" плов", - відзначає прес-служба. Працівник кафе повідомив, що "це, взагалі, не кафе, а поляна відпочинку, і плов можна брати просто так, усім бажаючим". При перевірці з`ясувалося, що в кафе - цілковита антисанітарія: посуд миється в річці, вище за течією в якій купаються тисячі туристів. У ньому не було ні вогнегасника, ні інших засобів пожежогасіння. Будь-яких дозвільних документів теж не було. «Усе, що було пред’явлено з документів, так це постанова про закриття кафе співробітниками СЕС", - інформує кримське управління МНС. Також з`ясувалося, що біля водоспаду Джур-Джур, який щодня відвідують сотні курортників, немає жодного туалету.

З появою комісії, окрім безплатного кафе, виявилися "безплатними" кінні прогулянки, послуги фотографії з опудалами левів і оленів і на тлі старого дерева. "Щоправда, ймовірно, так було не завжди, про що свідчила поспіхом перекинута "Фото з Кощієм Безсмертним - 5 грн". Сам "Кощій" втік кудись у ліс, залишивши навіть свій трон і намет", - іронізує прес-служба кримського управління МНС.

Представники МНС також з`ясували, що відвідування безпосередньо самого водоспаду небезпечне для життя: поручні існують лише до водоспаду, на верхній точці вони не встановлені, а табличка "Обережно: небезпечно для життя" нікого не лякає. "І починався справжній кримський екстрім: слизьке каміння, стрімкі гірські дороги і обриви, крижана гірська річка. Пихкаючи і ризикуючи от-от впасти, періодично встаючи на карачки і хапаючись за виступаюче коріння дерев, народ ліз дивитися заповітну красу", - відзначає МНС.

Як відзначив у зв`язку з перевіркою Джур-Джура начальник Кримського Главку МНС Сергій ВАСИЛЕНКО, "буде вжито всіх заходів для попередження надзвичайної ситуації". "Становище дуже серйозне, у будь-який момент може статися непоправне. Але це не означає, що ми проти розвитку бізнесу, тільки він повинен розвиватися в ногу з часом, у європейському стилі. І для цього необхідно створити всі умови, думаючи в першу чергу, про безпеку і здоров`я людей", - наголосив С.ВАСИЛЕНКО.