На Львівщині внаслідок зіткнення двох іномарок загинуло троє осіб, одна особа травмована

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 червня у селі Запитів Кам'янка-Бузького району 29-річна львів’янка, перебуваючи за кермом автомобіля Nissan Note, виїхала на смугу зустрічного руху де здійснила зіткнення з автомобілем Mercedes Vito під керуванням 34-річного жителя Львова.

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Внаслідок ДТП, під час надання медичної допомоги, загинули 29-річна жінка-водій автомобіля Nissan Note та її чотирирічна донька. Також на місці події загинула пасажирка автомобіля Mercedes Vito - 39-річна дружина водія. Самого водія даного транспортного засобу з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано в лікарню.

Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.