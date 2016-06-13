У Донецькій області у ДТП загинув голова районної ВЦА

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні національної поліції в Донецькій області.

Зазначається, що повідомлення про подію надійшло до поліції 12 червня о 18.00 від тракториста, який працював на полі поряд з місцем ДТП.

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"Керівник Великоновосілківської ВЦА Віктор Красьоха 1960 року народження рухався на власному автомобілі "Мерседес" з села Богатир у бік Великої Новосілки, не впорався з керуванням та виїхав з траси у лісосмугу. Чоловік отримав травми, не сумісні з життям", - інформує поліція.