У Донецькій області у ДТП загинув голова районної ВЦА
10:16, 13 червня 2016Суспільство
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На Донеччині у дорожньо-транспортній пригоді загинув голова Великоновосілківської військово-цивільної адміністрації Віктор Красьоха.
Фото dn.npu.gov.ua
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні національної поліції в Донецькій області.
Зазначається, що повідомлення про подію надійшло до поліції 12 червня о 18.00 від тракториста, який працював на полі поряд з місцем ДТП.
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"Керівник Великоновосілківської ВЦА Віктор Красьоха 1960 року народження рухався на власному автомобілі "Мерседес" з села Богатир у бік Великої Новосілки, не впорався з керуванням та виїхав з траси у лісосмугу. Чоловік отримав травми, не сумісні з життям", - інформує поліція.
Фото dn.npu.gov.ua
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