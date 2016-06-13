В Черкасах на дамбі посеред Дніпра горів потяг з пасажирами (відео)

Як повідомляє прес-служба управління ДСНС у Черкаській області, о 17:30 12 червня водії автівок, що їхали дамбою через Дніпро, повідомили рятувальникам про загорання дизель-потягу.

Як стало відомо, загорання сталось у машинному відділенні потягу сполученням «ім. Шевченка - Гребінка» на дамбі біля залізничної платформи Панське Золотоніського району Черкаської області.

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На місце події було спрямувано чергові караули трьох пожежно-рятувальних підрозділів з Черкаського та Золотоніського гарнізонів управління.

Спільними зусиллями рятувальників близько 18:00 пожежу було локалізовано та повністю ліквідовано. Під час пожежі у дизель-потягу перебували близько 100 пасажирів.

Внаслідок події травмованих немає. Причина пожежі встановлюється.